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Блогер Даня Милохин оказался за решеткой в Дубае из-за непристегнутого ремня

0:55
Шоу-бизнес

Российский блогер Даня Милохин оказался за решеткой в Объединенных Арабских Эмиратах за то, что не был пристегнут в автомобиле. Об этом сообщил StarHit.

Блогер Даня Милохин оказался за решеткой в Дубае из-за непристегнутого ремня
Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

Позднее Даня Милохин был освобожден под залог, его друзья и подписчики собрали необходимую сумму для того, чтобы российского блогера отпустили.

"Ребят, спасибо за поддержку. Рад, что собрали деньги и вытащили меня оттуда", — обратился к своим поклонникам Даня.

После начала СВО Даня Милохин покинул Россию, вследствие чего от работы с ним отказались многие компании. Сейчас Дане Милохину 21 год, в 2020 году он был на 6-м месте в рейтинге самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии российского Forbes.

Ранее блогер и телеведущая Ксения Бородина рассказала, как сохранить страсть в отношениях.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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