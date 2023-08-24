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Виторган рассказал, что его вырезали из сериала и заменили на выступающего против СВО актёра Белого

0:56
Шоу-бизнес

Максим Виторган рассказал, что его лицо убрали из российских сериалов. Вместо актёра появились "нейротипичная" копия, а также уехавший из РФ Анатолий Белый.

Виторган рассказал, что его вырезали из сериала и заменили на выступающего против СВО актёра Белого
Фото: Инстаграм Максима Виторгана

Виторган поблагодарил тех, кто стирает его лицо из сериалов, так как, по его мнению, его имя вписывают в историю. Альтернативой настоящему Виторгану во втором сезоне "Контакта" стала нейросеть, "одновременно похожая на Виторгана и грустного воробушка".

Виторган объяснил, что снимался во втором сезоне, однако его лицо решили "вымарать".

Актёр рассказал "смешную историю" про то, как его решили заменить в сериале "Ева, рожай!". Выбор пал на актёра Анатолия Белого, который вскоре после съёмок выступил против СВО и уехал из России.

Ранее сообщалось, что актёр Анатолий Белый обвинил российских артистов в "атрофии совести".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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