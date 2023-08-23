Дава испортил результат липосакции за миллион рублей

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Давид Манукян — известный блогер и участник шоу "Танцы со звездами", признался, что в последнее время расслабился в плане работы и набрал лишний вес. Он отметил, что это произошло из-за отсутствия физической активности и неправильного питания.

Фото: Личный аккаунт Давы в Instagram

Манукян признался, что дал себе перерыв от работы и решил восстановиться как физически, так и морально. Он осознал, что нужно вести здоровый образ жизни, включая занятия спортом. Для этого он нанял тренера, который приезжает к нему каждый день и помогает ему тренироваться.

Ранее Давид Манукян принял решение пройти пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова после расставания с Ольгой Бузовой, с которой он состоял в отношениях около полутора лет. Ему сделали липосакцию живота, "вшили" пресс.

Теперь Манукян сосредоточен на том, чтобы избавиться от набранного лишнего веса и вернуть свою форму. Он осознал важность здорового образа жизни и физической активности, чтобы чувствовать себя хорошо и поддерживать свое тело в форме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.