Обвинившую Джону Хилла в насилии девушку принудительно госпитализировали в психбольницу

2:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая девушка Джона Хилла, серфингистка Сара Брейди, рассказала, что её принудительно госпитализировали из-за проблем с психическим здоровьем и обращались с ней унизительным образом, описав свой опыт как обращение "как с уличной собакой". Этот инцидент произошел через несколько недель после того, как она обвинила звезду "Волка с Уолл-стрит" в женоненавистничестве и эмоциональном насилии. Сара поделилась подробностями своей госпитализации в Instagram*.

Она опубликовала видео, на котором были видны синяки на ее руках, и рассказала, как медицинский персонал удерживал её и смеялся над ней.

"Медики привязали меня ремнями, засунули маску в рот, положили на лицо какую-то сетку и смеялись надо мной", — рассказывала она.

Брэди, у которой ранее было диагностировано биполярное расстройство, утверждала, что она не занималась какой-либо незаконной деятельностью, требующей принудительной госпитализации. Она упомянула, что накануне занималась рискованным вождением, но ее спросили только о ее трезвости, что она подтвердила. Она сотрудничала с сотрудниками полиции и согласилась сесть в машину скорой помощи, где могла выпить воды. Однако по прибытии в больницу ей сделали неизвестную инъекцию. Она рассказала, что это был не первый раз, когда она сталкивалась с подобной ситуацией. Сара решила публично поделиться своей историей, чтобы помочь другим, которые могут оказаться в аналогичных обстоятельствах. "Я знаю, что я не единственный человек, который прошёл через это, поэтому берегите себя, будьте в безопасности, насколько это возможно", — посоветовала она.

В прошлом месяце Сара Брэди, которая встречалась с Джоной Хиллом с 2021 по 2022 годы, обвинила своего бывшего партнёра в эмоциональном насилии и токсичности. Она утверждала, что он запретил ей размещать фотографии в купальнике в Интернете и общаться с друзьями-мужчинами или определенными "неуравновешенными" женщинами. Она обосновала свои заявления скриншотами их разговоров.

* - соцсеть Instagram заблокирована в Российской Федерации, её владелец, компания META признана экстремистской организацией .

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