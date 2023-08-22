Искусственный интеллект заменит Василису Володину в шоу "Давай поженимся!"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Совсем скоро на Первом канале выйдет новый сезон шоу "Давай поженимся!". Создатели проекта постепенно раскрывают нововведения, которые появятся в программе.

Фото: prt scr youtube.com/TV Grand Shows

Так недавно стало известно, что в состав ведущих претерпел изменения. В дуэт к ведущим добавился искусственный интеллект, которым решили заменить астролога Василису Володину. Пресс-служба канала сообщает, что компьютерная программа будет давать ценные советы и делать прогнозы относительно возможных союзов.

Напомним, что ток-шоу перестало выходить в эфир Первого канала в конце февраля 2022 года, после начала спецоперации, как и другие развлекательные программы. Спустя полтора года после перерыва съемки передачи возобновились, а первые выпуски должны выйти в эфир 28 августа.

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