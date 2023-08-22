Совсем скоро на Первом канале выйдет новый сезон шоу "Давай поженимся!". Создатели проекта постепенно раскрывают нововведения, которые появятся в программе.
Так недавно стало известно, что в состав ведущих претерпел изменения. В дуэт к ведущим добавился искусственный интеллект, которым решили заменить астролога Василису Володину. Пресс-служба канала сообщает, что компьютерная программа будет давать ценные советы и делать прогнозы относительно возможных союзов.
Напомним, что ток-шоу перестало выходить в эфир Первого канала в конце февраля 2022 года, после начала спецоперации, как и другие развлекательные программы. Спустя полтора года после перерыва съемки передачи возобновились, а первые выпуски должны выйти в эфир 28 августа.
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