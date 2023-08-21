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Певица Алла Пугачева начала выпивать в эмиграции

Шоу-бизнес

Российская певица Алла Пугачева проводит свой отпуск в Юрмале, где они со своим супругом-иноганетом Максимом Галкиным* снимают виллу за несколько миллионов рублей. По всей видимости звезда решила "оторваться" в последние дни лета и начала выпивать.

Певица Алла Пугачева начала выпивать в эмиграции
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В сети появилось фото с Лаймой Вайкуле, Аллой Пугачевой и ее мужем. В руках артистки держат бокалы для коньяка или других крепких спиртных напитков. В комментариях пользователи отмечают, что Примадонна очень плохо выглядит, несмотря на, все манипуляции по улучшению внешности.

Стоит отметить, что ранее звезда была замечена курящей, хотя много лет уверяла, что бросила курить. При этом алкоголь Алле Борисовне категорически запрещено употреблять по наставлению врачей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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