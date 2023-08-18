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Директор Пьера Нарцисса рассказал о неудачной пластике за 750 тысяч рублей

1:25
Шоу-бизнес

Креативный продюсер Сергей Дворцов встал на сторону певицы Славы в ее конфликте с хирургом Тимуром Хайдаровым. Бывший директор Пьера Нарцисса рассказал, как ему также приходилось иметь дело с непрофессионалом.

Директор Пьера Нарцисса рассказал о неудачной пластике за 750 тысяч рублей
Фото: ВКонтакте

Дворцов считает, что "звездный хирург" должен был вернуть деньги после неудачной операции. Продюсер вспомнил, что в 2011 году попал в ДТП и был вынужден сделать пластику подбородка. Мужчина потратил на операцию 750 тысяч рублей, однако результат разочаровал его.

"После этой операции у меня не только швы стали расходиться, но и все начало опухать и отекать, держалась температура неделю под сорок, мне было очень плохо. При этом я не был осведомлен заранее, о том, что могут быть побочные явления", — поделился промоутер.

Сергей рассказал, что хирург, который проводил операцию, лишь развел руками в ответ на его жалобы. Тогда Дворцов обратился к юристу, чтобы вернуть половину потраченной суммы. Продюсеру пришлось обращаться к другому специалисту, чтобы исправлять работу первого.

Директор Пьера Нарцисса также вспомнил, что певец хотел сделать себе пресс, однако ограничился лишь консультациями. По его словам, артист решил добиться результатов сам, поэтому пил витамины и ходил в спортзал.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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