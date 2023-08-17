Российский актер Виктор Бычков, который знаком россиянам по роли Кузьмича в "Особенностях национальной охоты", должен выплатить крупную сумму денег за неявку на съемки шоу Леры Кудрявцевой.
Речь идет об очередном эпизоде программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Договор на съемки был заключен с Бычковым в ноябре 2021 года. Согласно ему, актер должен выплатить неустойку, равную сумме вознаграждения, в случае его неявки.
За съемки в передаче артист должен был получить 402 тысячи рублей. Однако за день до эфира, представитель Виктора Бычкова сообщил, что актер не сможет явиться, поскольку его супруга попала в больницу. Суд рассмотрел дело и не нашел объективных объяснений тому, что артист не приехал на съемки, которые проходили на следующий день.
Теперь Бычков в сумме должен сумму свыше 715 тысяч рублей, из которых 402 тысячи рублей неустойка согласно договору, 306 тысяч рублей за убытки шоу и 7 тысяч рублей судебных расходов.
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