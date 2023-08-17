Актера Виктора Бычкова оштрафовали почти на миллион за неявку на шоу Кудрявцевой

Российский актер Виктор Бычков, который знаком россиянам по роли Кузьмича в "Особенностях национальной охоты", должен выплатить крупную сумму денег за неявку на съемки шоу Леры Кудрявцевой.

Фото: фото из личного аккаунта Виктора Бычкова в ВКонтакте

Речь идет об очередном эпизоде программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Договор на съемки был заключен с Бычковым в ноябре 2021 года. Согласно ему, актер должен выплатить неустойку, равную сумме вознаграждения, в случае его неявки.

За съемки в передаче артист должен был получить 402 тысячи рублей. Однако за день до эфира, представитель Виктора Бычкова сообщил, что актер не сможет явиться, поскольку его супруга попала в больницу. Суд рассмотрел дело и не нашел объективных объяснений тому, что артист не приехал на съемки, которые проходили на следующий день.

Теперь Бычков в сумме должен сумму свыше 715 тысяч рублей, из которых 402 тысячи рублей неустойка согласно договору, 306 тысяч рублей за убытки шоу и 7 тысяч рублей судебных расходов.

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