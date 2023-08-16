35-летний Никита Ефремов впервые вышел в свет с новой возлюбленной

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что постройневший для новой роли 35-летний Никита Ефремов, думали мы, от поклонниц отбоя не знает, а от свиданий — тем более. Актер и прежде отличался привлекательностью для своих поклонниц, а после такого очевидного преображения — и подавно. Но тут стало ясно, что если фанатки и гоняются толпами за звездой «Тетриса», то ни о каких рандеву и речи нет: Ефремов больше не одинок.



Накануне в Калининграде отгремела церемония открытия фестиваля короткометражного кино «Короче», на которой актер появился не один, а в компании блондинки. На красной дорожке Никиту сопровождала 36-летняя художница по Ольга Шурыгина.

Фото: Личный аккаунт Никиты Ефремова в Instagram

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