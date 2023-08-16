Эмма Хеминг Уиллис, жена 68-летнего американского актера Брюса Уиллиса, рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается в качестве опекуна своего мужа, у которого полгода назад была диагностирована лобно-височная деменция, сообщает Fox News. Эмма Хеминг Уиллис рассказала, что её жизнь приобрела мрачный оттенок, описав её как смесь "ужаса и тьмы".
Эмма стремится оставаться сильной ради своих двух дочерей, 11-летней Мэйбл и восьмилетней Эвелин, которых она воспитывает с Брюсом Уиллисом. Она поделилась, что каждый день требует сознательных усилий, чтобы жить как можно лучше, руководствуясь своей преданностью семье.
Она признала трудности, с которыми сталкивается.
"Это дается мне нелегко, но я просто делаю все, что в моих силах. У меня каждый день бывают моменты грусти, моя жизнь наполнена горем", — цитирует источник слова Эммы.
Ранее Эмма опубликовала в социальных сетях информацию о том, что у её мужа, известного по ролям в "Крепком орешке" и многим блокбастерам, диагностировали лобно-височную деменцию. Это состояние, которое среди других симптомов может привести к афазии или нарушению речи. Она охарактеризовала это заболевание как безжалостное и подчеркнула, что это наиболее распространенная форма слабоумия у пожилых людей.
Эмма подчеркнула, что в настоящее время не существует лекарства от лобно-височной деменции. Она выразила надежду, что медицинские исследования позволят глубже изучить это заболевание и найти способы борьбы с ним в ближайшем будущем.
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