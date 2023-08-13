Помогавший ВСУ украинский актёр Михайличенко уволился из театра и сбежал в Россию

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный украинский актёр Глеб Михайличенко, который после начала спецоперации помогал ВСУ, уволился из театра юного зрителя в Киеве и тайно сбежал в Россию. Об этом сообщают украинские СМИ.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/89845

Отмечается, что в начале СВО звезда сериалов Михайличенко выступал для солдат ВСУ и всячески их поддерживал. Однако последнее время о нём было мало что слышно, а причиной тому стал вероятный переезд в РФ.

На своей странице в соцсети режиссёр Александр Жила рассказал, что актёр начал работать на российскую компанию, которая специализируется на создании интервью и других коммерческих видеороликов. Более того, актёр и сам снимается в рекламе этой компании.

Недовольство по этому поводу высказала и коллега Михайличенко, актриса Римма Зюбина. По её словам, стоит приготовиться к тому, что после "победы Украины" над Россией подобные ситуации только участятся.

Михайличенко родился в Киеве в 1998 году, окончил Киевский национальный университет театра кино и телевидения. Снимался в сериалах "Три сестры", "Авантюра на двоих", Любовь без тормозов", "Простить себя", "Я не верю" и других.

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Шоурил Глеб Михайличенко