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Актриса Юлия Меньшова выразила поддержку Брэду Питту после судебного разбирательства с Джоли

1:46
Шоу-бизнес

Российская актриса Юлия Меньшова не смогла остаться в стороне после того, как стало известно, что Брэд Питт получил долгожданную опеку над детьми после семилетнего разбирательства с Анджелиной Джоли.

Актриса Юлия Меньшова выразила поддержку Брэду Питту после судебного разбирательства с Джоли
Фото: smotrim.ru

Напомним, голливудская актриса подала на развод в 2016 году из-за того, что Брэд в самолете поднял на нее руку. Спустя многие годы и долгие судебные разбирательства, Брэд Питт смог получить то, за что боролся.

"Похоже, за это он расплатится новым пунктом в договоре, а именно — некоей компенсацией экс-супруге", — отметила Юлия Меньшова.

Российская телеведущая признается, что исключительно эта пара приковывала ее внимание. Во-первых, они чертовски привлекательные, и их страсть будоражила. Во-вторых, их расставание не оставило равнодушным никого.

"Но и громкий развод потряс буквальностью всем известной истины "от любви до ненависти один шаг". И этот шаг сделала женщина. И он ее не украсил", — заключила Меньшова.

И если первые два года еще было сочувствие к Джоли, то затем ее упёртость стала утомлять. Юлия отметила, что искренне переживала за Брэда и детей, так как все они явно очень много потеряли за прошедшие семь лет.

"Мне кажется, они все много потеряли за эти 7 лет борьбы. Папа у них юморной мужик, могли бы каждую неделю играть в настольн и ржать над шимпанзе в зоопарке. Будут теперь наверстывать", — резюмировала актриса и телеведущая.

Недавно стало известно, что спустя семь лет Брэд Питт одержал победу в суде и теперь имеет возможность видеться со своими детьми.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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