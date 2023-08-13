Актриса Ольга Кузьмина ждет дочь от Евгения Апанасевича

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Ольга Кузьмина в начале лета обрадовала поклонников, что беременна второй раз, а накануне она решила раскрыть пол ребенка.

Фото: соцсети

36-летня артистка ждет ребенка от шоумена Евгения Апанасевича. Как призналась сама Ольга, она не захотела устраивать шумной вечеринки, чтобы узнать пол ребенка. Поэтому просто поделилась радостным событием с поклонниками в соцсетях.

"У нас будет дочка", — написала актриса.

Подписчики в комментариях принялись поздравлять любимую актрису.

"Ура! Я угадала. Маме, у которой уже есть сын, можно пожелать только дочку"; "Поздравляем! Будет такая же красивая и милая, как вы; "Здоровья и легких родов вам", — пишут фанаты.

Стоит отметить, что предполагаемую дату родов Кузьмина не назвала. Для актрисы это второй ребенок — предыдущий сын Гордей родился в 2013 году в браке с первым супругом. Сейчас звезда в отношениях с ведущим и экскурсоводом Евгением Апансевичем, с которым поженились в июле этого года.

Ранее стало известно, что певица Рианна стала мамой во второй раз.

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