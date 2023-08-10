Певица Риана стала матерью во второй раз

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Барбадосская певица Рианна стала мамой во второй раз. Звезда родила дочь от американского рэпера A$AP Rocky. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на источники в окружении артистки.

Фото: graziamagazine.ru

Журналисты сообщают, что звезда уже находится дома у себя в особняке в Лос-Анджелесе. Имя маленькой наследницы не сообщается, однако источники отмечают, что малышка точная копия певицы.

"Она вылитая Рианна, вплоть до светлых глаз", — отметил источник, добавив, что артистка и ее наследница чувствуют себя хорошо.

Напомним, что певица Риана впервые стала мамой в мае 2022 года. Звезда родила сына от рэпера Ракима Майерса, более известного под псевдонимом A$AP Rocky. Спустя девять месяцев артистка заявила, что вновь беременна.

Ранее российская певица Юлия Ковальчук сообщила, что возвращается к работе спустя месяц после родов.

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