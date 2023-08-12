Близкая подруга умершей на 55-году жизни известной актрисы и переводчицы Беллы Ко, снимавшейся в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила", Серафима Смолина раскрыла подробности её смерти в беседе с РЕН ТВ.
По словам Смолиной, она разговаривала с подругой последний раз около двух недель назад примерно 15 минут. Актриса тогда шла на восьмую химиотерапию и даже не могла держать мысль разговора.
Собеседница издания добавила, что прощание со звездой пройдёт 19 августа.
Ранее сообщалось, что актриса скончалась 10 августа из-за сердечной недостаточности, которая развилась на фоне тяжёлого онкологического заболевания. Её тело обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы.
В «Улицах разбитых фонарей-4» актриса сыграла хозяйку стриптиз-клуба Алию Иматову.
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