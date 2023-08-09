Певица Рита Дакота оправдалась за откровенное платье на венчании

Белорусская певица Рита Дакота и клипмейкер Федор Белогай решили обвенчаться в Грузии. Платье исполнительницы вызвало ажиотаж в Сети.

Фото: соцсети

Многие верующие слушатели певицы уверены, что выбранное "голое" платье не соответствует таинству венчания.

"Риточка, если вы верующий человек, то венчают один раз, и в приличном одеянии", — написала ей одна из поклонниц.

При этом Рита Дакота решила раскрыть тайну декольте — она заявила, что там была вшита бежевая ткань. По ее словам, батюшка им это согласовал, и лишь на некоторых фотографиях это выглядит так вызывающе. И все равно многие поклонники были в восторге от того, что их любимая певица и ее супруг решили выбрать для себя этот путь — путь венчания.

Для Риты Дакоты это уже второй обряд венчания. Для этого ей пришлось получить благословение у двух батюшек и доказать, что первое венчание с Владиславом Соколовским уже "аннулировано".

Певица Рита Дакота и блогер Федор Белогай расписались в мае этого года. Они решили отказаться от привычных свадебных нарядов и приехали к месту росписи в спортивных костюмах и на самокате.

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