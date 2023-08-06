Певец Эмин Агаларов проводит отпуск с семьей после воссоединения

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Эмин Агаларов отправился в отпуск вместе с супругой Аленой Гавриловой и их общей дочерью Афиной. Бизнесмен поделился в соцсетях видео семейного отдыха.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Эмина Агаларова

Напомним, Эмин и Алена сыграли в 2018 году пышную свадьбу, однако официально так и не узаконили отношения. А чуть позже у пары родилась дочь, которую назвали Афиной. Несмотря на общего ребенка, в 2021 году бизнесмен и модель расстались, сумев сохранить дружбу.

Однако вскоре певец осознал свою ошибку и заявил, что не может жить без Алены. Поэтому спустя время пара воссоединилась. Теперь семейство проводит совместный отпуск. Эмин опубликовал видео, на котором запечатлел Алену с дочерью.

Ране Актер Павел Табаков показал редкое совместное видео с трехлетней дочерью.

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