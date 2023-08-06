Певец Эмин Агаларов отправился в отпуск вместе с супругой Аленой Гавриловой и их общей дочерью Афиной. Бизнесмен поделился в соцсетях видео семейного отдыха.
Напомним, Эмин и Алена сыграли в 2018 году пышную свадьбу, однако официально так и не узаконили отношения. А чуть позже у пары родилась дочь, которую назвали Афиной. Несмотря на общего ребенка, в 2021 году бизнесмен и модель расстались, сумев сохранить дружбу.
Однако вскоре певец осознал свою ошибку и заявил, что не может жить без Алены. Поэтому спустя время пара воссоединилась. Теперь семейство проводит совместный отпуск. Эмин опубликовал видео, на котором запечатлел Алену с дочерью.
Ране Актер Павел Табаков показал редкое совместное видео с трехлетней дочерью.
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