Актер Павел Табаков показал редкое совместное видео с трехлетней дочерью

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Павел Табаков в 2020 году впервые стал отцом. Первенца — дочку Мию — ему родила 26-летняя актриса Софья Синицына. Пара не смогла построить семью, но смогла сохранить дружеские отношения ради ребенка. Правда актеру редко удается повидаться с наследницей.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Павла Табакова

Недавно девочка праздновала свое трехлетие. Экс-возлюбленные поделились с поклонниками в соцсетях кадрами с праздника. Маленькую Мию нарядили в очаровательное белое платье, а также сделали смешную прическу. Торжество проходило в ресторане, куда также приехал Павел, который выделил время в своем плотном графике.

Напомним, что наследник знаменитой актерской семьи Павел Табаков и актриса Софья Синицына познакомились в 2017 году на съемках фильма "Как я стал…". В 2020 году у пары родилась дочь, рождение которой они долгое время скрывали. Несмотря общего ребенка, пара так и не оформила свои отношения официально.

Ранее мама Гарика Харламова показала редкое фото 9-летней внучки.

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