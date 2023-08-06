Дочь певицы Пелагеи стала главной звездой красной дорожки

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гостями светского мероприятия по случаю премьеры мультфильма стали звезды отечественного шоу-бизнеса и их дети. Главной звездой красной дорожки стала 6-летняя дочка Пелагеи.

Фото: Инстаграм Пелагеи

Певица Пелагея посетила премьеру вместе со своей дочерью Таисией. Девочка показала себя настоящей артисткой и модницей. Для появления на публике она выбрала тематической платье в горошек, а также красные аксессуары, чтобы быть похожей на главную героиню мультфильма.

Ранее певица Алла Пугачева оказалась шокирована играми ее детей и дочери Кристины Орбакайте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.