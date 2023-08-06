Гостями светского мероприятия по случаю премьеры мультфильма стали звезды отечественного шоу-бизнеса и их дети. Главной звездой красной дорожки стала 6-летняя дочка Пелагеи.
Певица Пелагея посетила премьеру вместе со своей дочерью Таисией. Девочка показала себя настоящей артисткой и модницей. Для появления на публике она выбрала тематической платье в горошек, а также красные аксессуары, чтобы быть похожей на главную героиню мультфильма.
Ранее певица Алла Пугачева оказалась шокирована играми ее детей и дочери Кристины Орбакайте.
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