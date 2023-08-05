Актриса Ирина Лачина отказалась от откровенных сцен в своей карьере

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ирина Лачина стала героем нового выпуска шоу "Секрет на Миллион". В беседе с Лерой Кудрявцевой звезда призналась, что ей было не просто жить в семье знаменитой мамы.

Фото: youtube.com

Мама актрисы звезда советского кино Светлана Тома обладала невероятной внешностью, которую режиссеры использовали в своих целях. Одной из самых запоминающихся ролей актрисы стала цыганка Тома в фильме 1976 года "Табор уходит в небо". Дочь актрисы Ирина плохо относится к этому фильму, поскольку героиню ее мамы сначала раздевают, а потом убивают.

"Мне не понравилось, что мою маму убивают. Для меня это был какой-то странный финал картины, где так всё хорошо начиналось. И мне не понравилась обнаженная сцена. Это стыд какой! Это была очень смелая сцена. Всё, что касается обнаженных тел на экране, для этого есть определенное кино — эротическое.", — поделилась актриса.

Ирина также призналась, что не приемлет в кино эротики, поэтому сама никогда не участвовала в подобных сценах. По ее словам, она не готова раздеваться в кадре даже ради искусства.

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