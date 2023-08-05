Певица Настя Крайнова рассказала о недостатках Ольги Бузовой

Певица Настя Крайнова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу "Говорим с любовью". Звезда поделилась историей знакомства с Ольгой Бузовой, а также рассказала о ее недостатках.

Фото: youtube.com

Бывшая солистка группы "Тутси" призналась, что познакомилась с Бузовой благодаря их общему концертному менеджеру Антону Богославскому. С тех пор артистки ведут крепкую дружбу, которая также вылилась в профессионально сотрудничество. Анастасия написала для Ольги несколько песен.

"Оля талантлива в том, в чем она талантлива. И ее самый главный талант в том, что она одна такая. Я не знаю другого такого человека, у которого настолько большая популярность и тотальная узнаваемость, стопроцентная. Как можно сказать про человека, что он бездарен, если он достиг таких результатов?", — рассказывает Крайнова про свою подругу.

Анастасия также уверена, что Бузова выжимает максимум из своего таланта. При этом, она остается обычной женщиной, у которой есть свои недостатки.

"Она поет неплохо. Не Кристина Агилера, но Оля и не претендует на ее место. Я ее никогда не обманываю, — подчеркнула артистка. — Наедине Оля совсем другая: обычная девчонка, может и ноги в раковине помыть. Все мы не без изъянов", — добавила артистка.

Стоит отметить, что Настя Крайнова назвала свою подругу в интервью только по имени и отчеству — Ольга Игоревна.

Ранее Ольга Бузова прокомментировала свой непогашенный долг перед налоговыми органами.

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