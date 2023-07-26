Бузова прокомментировала свой непогашенный долг перед налоговыми органами

Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала новость о своих налоговых проблемах. Как сообщает Super. ru, она опровергла информацию о наличии какой-либо непогашенной задолженности. Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что у певица накопился долг перед налоговыми органами на сумму более 193 000 рублей. Telegram-канал Mash также отметил, что певица оказалась в числе "счастливчиков", подозреваемых в уклонении от уплаты налогов или недоплате.
Бузова, которая в настоящее время снимается в Африке, подчеркнула, что она старательно платит свои налоги и никому ничего не должна. В качестве доказательства она предоставила журналистам справку из налоговых органов об отсутствии каких-либо долгов. Бузова назвала информацию о своем долге фейком, опубликованным "каким-то нечестным Telegram-каналом".
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