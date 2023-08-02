Джиган поделился, как его дети реагируют на нецензурную брань

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сделал откровение во время интервью журналу Hello!, в котором рассказал о том, как реагируют его дети, когда слышат, как он использует ненормативную лексику.

Фото: parents.ru

По словам Джигана, его дети часто ругают его, когда он нецензурно выражается, выступая в роли маленьких блюстителей хороших манер. Он признался, что был один случай, когда он услышал, как один из его детей употребляет ненормативную лексику, и это послужило ему напоминанием о том, что он должен быть более внимательным к своему языку в их присутствии.

Интересно, что рэпер подчеркнул, что на их семейном телевизоре не активирован режим родительского контроля.

Однако жена Джигана, Самойлова, объяснила, что их старшие дочери хорошо разбираются в средствах массовой информации и умеют самостоятельно фильтровать информацию. Далее она рассказала, что вся семья с удовольствием слушает треки Джигана, а сама она знает многие композиции своего мужа наизусть. Взаимная поддержка и восхищение в семье очевидны, создавая позитивную и гармоничную атмосферу вокруг музыки Джигана.

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