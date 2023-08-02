Певица Лайма Вайкуле заявила, что никогда не вернется в Россию

1:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В минувшие выходные в Юрмале прошел фестиваль Лаймы Вайкуле "Laima Rendezvous Jūrmala 2023". Певица заявила, что часть вырученных средств пойдет на помощь Украине. Артистка дала интервью СМИ-иноагенту телеканалу "Настоящее время"*, в котором сделала ряд громких заявлений.

Фото: youtube.com

В беседе с журналистами Вайкуле заявила, что никогда не приедет в Россию. По ее словам, она решила для себя, что не хочет появляться в РФ, пока там ничего не изменится.

"Сегодня хочу сказать, что никогда. Как говорится: "никогда не говори никогда". Должно сильно все измениться, должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Вот в это хочется верить. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда", — заявила певица.

Лайма Вайкуле также обрушилась с критикой на людей, которые не интересуются политикой. Она считает, что такие люди "идиоты".

"Мне один человек сказал, когда я ему говорила: "Ой, я ребенок советского времени, я в политике ничего не понимаю, никогда не участвовала нигде". Он сказал: "Знаешь, откуда пошло слово "идиот"? Из Греции. Там называли так людей, которые не интересовались политикой". Поэтому я говорю — я была полным идиотом. Знайте, что все, кто не интересуются политикой, они идиоты", — отметила Вайкуле в интервью СМИ-иноагенту.

На этом певица не остановилась и принялась оскорблять россиян, которые верят Владимиру Путину. Она также с негативом высказалась про российские СМИ, которые занимаются "пропагандой".

*Внесен Минюстом РФ в список СМИ-иностранных агентов.

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