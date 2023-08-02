Младшая дочь Татьяны Навки Надежда Пескова дала ей советы по макияжу

3:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова скоро исполнится 9 лет. Девочка каждый день радует своих родителей, а недавно даже рассмешила свою маму-суперзвезду.

Фото: dno24.com

Пресс-секретарь президента ранее отмечал, что у девочки практически нет свободного времени.

"График бедного ребенка практически сопоставим с моим. Ей всего 6,5 лет, а она уже изучает три языка: китайский, французский и английский. Кроме того, она, естественно, занимается фигурным катанием и музыкой. Ну, музыкальные занятия — это просто развитие вкуса и чувства ритма. Эти занятия занимают ее безостановочно… Иногда я пытаюсь убедить ее маму, чтобы она уделяла ей хотя бы 2-3 часа свободного времени по воскресеньям", — говорит он.

Тем не менее матери и дочери удалось-таки вырваться из суматошного графика. Во время отдыха Татьяна заметила, что ее дочь умело пользуется косметикой. "Мам, ты, наверное, удивишься, но я наношу много слоев помады, чтобы губы были красивыми". Мама Татьяна засняла, как дочь наносит макияж и что при этом говорит, и выложила в соцсети.

Подписчики были в восторге.

"Она так профессионально это делает! Какая лучезарная девочка!"

"Когда она успела так вырасти?"

"Она растёт такой красавицей. Она уже учит свою маму, как наносить макияж", — вот некоторые из комментариев.

Несколько лет назад Татьяна Навка поделилась своими методами воспитания дочери. По её словам, Надя проявляет невероятную стойкость — она никогда не пропускает ежедневные занятия спортом, не боится ответственности и тяжёлой работы. Однако иногда девочку приходится наказывать.

"Пару раз я слегка шлепнула Надю и отправила её в комнату, сказав: "Подумай над своим поведением, а когда будешь готова к разговору, приходи, обсудим". У каждого свои методы воспитания", — отметила Татьяна.

Спортсменка не боится говорить о своей личной жизни на публике. Недавно она посвятила трогательные слова своему мужу.

"Всё начинается с любви… Говорят: "В начале было слово…" И я ещё раз заявляю: всё начинается с любви! Всё начинается с любви: вдохновение, работа, красота в глазах, в глазах ребенка — всё начинается с любви", — процитировала фигуристка слова Роберта Рождественского.

Навка также рассказала, что они с мужем стараются уделять друг другу как можно больше внимания.

"Мы дорожим каждым днём, благодарны за каждый из них. Конечно, у нас не было бы таких отношений, если бы мы встретились в 18 лет. Тогда у нас не было того опыта и понимания жизни. Сейчас у нас другая мудрость и ценности. Я знаю, что ничего не изменится", — поделилась она.

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