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Телеканал РЕН-ТВ "замазал" актера Артура Смольянинова* в фильме "9 рота"

1:02
Шоу-бизнес

Автор Telegram-канала "Империя очень зла" обратил внимание, что во время недавнего показа фильма "9 рота" Федора Бондарчука исполнитель роли Лютого был "замазан" во всех сценах с его участием.

Телеканал РЕН-ТВ "замазал" актера Артура Смольянинова* в фильме "9 рота"
Фото: Кадр из фильма "9 рота"

Таким образом телеканал избавляется от упоминания актера Артура Смольянинова, который признан в РФ иностранным агентом, а также включен в список террористов и экстремистов.

Напомним, что актер Артур Смольянинов покинул Россию после начала специальной военной операции. После бегства из страны он последовательно выступал с поддержкой Украины и критикой российской армии.

В начале этого года актер был включен Минюстом России в списки иностранных агентов, а позже его внесли в перечень террористов и экстремистов.

Ранее поддерживающий Украину актер Алексей Панин призвал европейские страны разделить Россию на части.

*признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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