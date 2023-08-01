Актер Алексей Панин предложил европейским странам разделить Россию на части

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандальный актер Алексей Панин дал большое интервью журналистке Ксении Собчак. В беседе артист не удержался и вновь сделал выпад в сторону России. В своем заявлении он призвал европейские государства поделить российскую территорию между собой.

Фото: youtube.com

"Мне кажется, что чем быстрее Россию… Франция, Италия… Вот давайте ее поделим, и в каждой области эти люди будут жить счастливо", — заявил Панин

Опальный артист также признался, что ему нравиться наблюдать, как в "гроб России забивают последний гвоздь". Он назвал РФ страной зла и осудил своего коллегу Оскара Кучеру за патриотизм.

Ранее Алексей Панин рассказал об общении с Ахеджаковой после ее увольнения из "Современника".

Напомним, что в прошлом году Панину было предъявлено обвинение в оправдании терроризма, и по нему был объявлен в розыск.

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