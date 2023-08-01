"Без истерик и корвалола": Королева назвала один секрет счастливого брака

Вот уже более 20 лет Наташа Королева и Сергей Глушко, более известный как Тарзан, счастливы в браке. Несмотря на длительность их отношений, многие до сих пор удивляются тому, как им удается оставаться вместе. Поначалу некоторые были уверены, что их союз не будет долговечным.
Однако сейчас практически невозможно представить себе артистов в разлуке. Их брак считается не только одним из самых красивых, но и удивительно прочным. Тем не менее, как и в любых отношениях, в их совместной жизни случались скандалы, в том числе и громкий инцидент с изменой Глушко, привлекший внимание всей страны в 2020 году. К счастью, им удалось преодолеть этот сложный момент и сохранить семью.
Наташа Королева может долго рассказывать о своих отношениях с мужем. Недавно звезда в очередной раз затронула волнующую многих тему, рассказав о том, как им удается гармонично жить вместе. По словам певицы, один из главных секретов их счастливого брака заключается в том, что они не проводят все время вместе, а периодически разлучаются. Это, по ее словам, не позволяет им уставать друг от друга. Кроме того, она твердо верит в важность доверия и позволяет своему партнеру наслаждаться прогулками с друзьями, не задавая ему вопросов.
"Пусть он идет гулять со своими друзьями, а вы, соответственно, можете идти на свой девичник. Не нужно истерик и драм", — поделилась Наташа Королева, основываясь на собственном опыте.
Создав крепкую связь с мужем, певица, как и любая мать, мечтает о таком же счастье для своего сына Архипа. Однако она не в восторге от девушки, которую сын выбрал в качестве своей возлюбленной. Недавно появились слухи о том, что молодой человек намерен жениться на любимой стриптизерше. Однако его знаменитая мама опровергла эту информацию.
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