"Без истерик и корвалола": Королева назвала один секрет счастливого брака

2:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вот уже более 20 лет Наташа Королева и Сергей Глушко, более известный как Тарзан, счастливы в браке. Несмотря на длительность их отношений, многие до сих пор удивляются тому, как им удается оставаться вместе. Поначалу некоторые были уверены, что их союз не будет долговечным.

Фото: Instagram

Однако сейчас практически невозможно представить себе артистов в разлуке. Их брак считается не только одним из самых красивых, но и удивительно прочным. Тем не менее, как и в любых отношениях, в их совместной жизни случались скандалы, в том числе и громкий инцидент с изменой Глушко, привлекший внимание всей страны в 2020 году. К счастью, им удалось преодолеть этот сложный момент и сохранить семью.

Секрет счастливого брака

Наташа Королева может долго рассказывать о своих отношениях с мужем. Недавно звезда в очередной раз затронула волнующую многих тему, рассказав о том, как им удается гармонично жить вместе. По словам певицы, один из главных секретов их счастливого брака заключается в том, что они не проводят все время вместе, а периодически разлучаются. Это, по ее словам, не позволяет им уставать друг от друга. Кроме того, она твердо верит в важность доверия и позволяет своему партнеру наслаждаться прогулками с друзьями, не задавая ему вопросов.

"Пусть он идет гулять со своими друзьями, а вы, соответственно, можете идти на свой девичник. Не нужно истерик и драм", — поделилась Наташа Королева, основываясь на собственном опыте.

Пожелание счастья сыну

Создав крепкую связь с мужем, певица, как и любая мать, мечтает о таком же счастье для своего сына Архипа. Однако она не в восторге от девушки, которую сын выбрал в качестве своей возлюбленной. Недавно появились слухи о том, что молодой человек намерен жениться на любимой стриптизерше. Однако его знаменитая мама опровергла эту информацию.

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СЕКРЕТ Счастливого Брака