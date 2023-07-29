Алла Пугачева и Лайма Вайкуле нарушили законы Латвии

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В латвийской Юрмале проходит музыкальный фестиваль "Рандеву", организатором которого является Лайма Вайкуле. Певица вместе со своей подругой Аллой Пугачевой оказались в центре скандала из-за своего беспечного поступка.

Фото: соцсети

В соцсетях распространяется ролик, в котором обе певицы были замечены за курением. Это вызвало возмущение среди многих поклонников. Помимо того, что артистки пенсионного возраста таким образом губят свое здоровье, они также нарушают один из законов Латвии.

Дело в том, что артистки курили в общественном месте, что карается денежным штрафом в размере 15 евро.

На вопиющие поведение звезд обратил внимание политик Роман Худяков. Он отметил, что Вайкуле и Пугачева ведут себя так из-за "отчаяния и безысходности". По его словам, певицы просто маскируют эпатажем свои проблемы и делают "хорошую мину при плохой игре".

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