Певица Альбина Джанабаева, которая известна своим закрытым образом жизни, недавно сделала неожиданную публикацию в своём личном блоге, заинтересовав поклонников.
На фото она предстала в траурном образе. Певица была дета и объёмный чёрный плащ, позировала на сером фоне. Такой образ отражает меланхоличное настроение, которое передаёт новая песня артистки.
В подписи к фото она сообщила о скором релизе нового сингла под названием "Ветром". Это стало настоящим событием для всех её поклонников, так как певица нечасто выпускает новый материал.
"Соскучилась по вам… Сегодня релиз", — написала она.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.