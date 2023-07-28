Певица Альбина Джанабаева в траурном наряде обратилась к поклонникам

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Альбина Джанабаева, которая известна своим закрытым образом жизни, недавно сделала неожиданную публикацию в своём личном блоге, заинтересовав поклонников.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Альбины Джанабаевой

На фото она предстала в траурном образе. Певица была дета и объёмный чёрный плащ, позировала на сером фоне. Такой образ отражает меланхоличное настроение, которое передаёт новая песня артистки.

В подписи к фото она сообщила о скором релизе нового сингла под названием "Ветром". Это стало настоящим событием для всех её поклонников, так как певица нечасто выпускает новый материал.

"Соскучилась по вам… Сегодня релиз", — написала она.

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