Богомолов рассказал о своем первом свидании с Собчак

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В сентябре исполнится четыре года со дня свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Фото: mk.ru

Режиссер Константин Богомолов рассказал в интервью Татьяне Навке для проекта "Команда" об их нетрадиционном первом свидании с Ксенией Собчак. Ксения Собчак прибыла на первое свидание с телохранителями. Богомолов был удивлен поведением своей будущей жены, но постарался этого не показать.

История любви между режиссером и скандальной журналисткой началась во время интервью.

У Ксении есть сын по имени Платон от ее предыдущих отношений с Максимом Виторганом, в то время как у Константина есть дочь по имени Аня от его предыдущего брака с Дарьей Мороз.

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