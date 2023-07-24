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Актриса Анна Хилькевич боится сниматься в постельных сценах

1:03
Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич часто общается со своими поклонниками в социальных сетях, так, недавно она провела рубрику "вопрос-ответ". Она заявила, что готова поделиться с публикой интересными моментами.

Актриса Анна Хилькевич боится сниматься в постельных сценах
Фото: кадр из видео

Один из поклонников задал ей вопрос о том, был ли у нее опыт съемок обнаженной в кино. На это артистка заявила, что часто снималась для мужских журналов.

"Я уже пожалела, если честно. Но не сильно", — посмеялась Анна.

Также она поделилась новостью о том, что ей предстоит проект, где будет сцена сексуального характера. И вот к ней она совсем не готова.

"Я прям так напряглась. Думаю: как я буду это делать? Я совсем не готова", — разоткровенничалась Хилькевич.

И хотя небольшой опыт у нее есть, сейчас она чувствует себя неуверенно.

Напомним, что несколько лет назад Анна Хилькевич стала героем соцсетей после того, как "соблазнительно" смотрела на Владимира Путина во время пресс-конференции.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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