Певица Слава угрожает раскрыть правду про Киркорова из-за скандала с хирургом

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Защищать звездного хирурга, который "изуродовал" грудь певицы Славы, принялся поп-король Филипп Киркоров. Артист обвинил подругу в том, что она не соблюдала рекомендации врача.

Фото: кадр из видео

Слава не стала молчать и пригрозила раскрыть неприятную правду про Киркорова и других звезд отечественной сцены.

"Если кто-то из популярных людей будет писать про меня неправду, я напишу правду про звезд. Не будите лихо, пока оно тихо!" — заявила знаменитость.

Певица в очередной раз подчеркнула, что исправно выполняла все рекомендации, а "изуродованная" грудь является результатом непрофессионализма врача.

Ранее стало известно, что звездного хирурга Тимура Хайдарова могут привлечь к уголовной ответственности.

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