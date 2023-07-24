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Певица Слава угрожает раскрыть правду про Киркорова из-за скандала с хирургом

0:48
Шоу-бизнес

Защищать звездного хирурга, который "изуродовал" грудь певицы Славы, принялся поп-король Филипп Киркоров. Артист обвинил подругу в том, что она не соблюдала рекомендации врача.

Певица Слава угрожает раскрыть правду про Киркорова из-за скандала с хирургом
Фото: кадр из видео

Слава не стала молчать и пригрозила раскрыть неприятную правду про Киркорова и других звезд отечественной сцены.

"Если кто-то из популярных людей будет писать про меня неправду, я напишу правду про звезд. Не будите лихо, пока оно тихо!" — заявила знаменитость.

Певица в очередной раз подчеркнула, что исправно выполняла все рекомендации, а "изуродованная" грудь является результатом непрофессионализма врача.

Ранее стало известно, что звездного хирурга Тимура Хайдарова могут привлечь к уголовной ответственности.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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