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Звездного хирурга Тимура Хайдарова могут привлечь к уголовной ответственности

1:09
Шоу-бизнес

После скандала с певицей Славой в профильных Telegram-каналах появились новые подробности неудачных пластических операций от звездного хирурга Тимура Хайдарова.

Звездного хирурга Тимура Хайдарова могут привлечь к уголовной ответственности
Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Одна из пациенток хирурга, сделавшая грудь у Хайдарова в 2018 году, опубликовала в соцсетях отзыв о его работе. Девушка рассказала, что из-за некачественной операции она лишилась соска на одной груди – ткань просто почернела и отмерла. В результате она не смогла кормить ребенка молоком, а шрам от удаления соска пришлось закрывать татуировкой. 

Известно, что пострадавшая пациентка добилась возбуждения уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Максимальный срок по этой статье может составлять до двух лет. Сейчас дело замерло, однако на фоне скандала с певицей Славой, интерес правоохранительных органов к звездному хирургу может возобновиться. 

Напомним, что ранее певица Слава рассказала о проблемах из-за неудачной пластической операции груди, которую ей сделал Тимур Хайдаров.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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