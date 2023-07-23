Наталья Фриске оценила новую песню группы "Блестящие" с голосом её сестры.
Недавно вышла новая песня группы "Блестящие", в которой был использован голос экс-солистки Жанны Фриске, которая скончалась от продолжительной борьбы с онкологией в 2015 году. В своём личном блоге её младшая сестра Наталья рассказала о впечатлениях от услышанной композиции.
Фриске-младшая призналась, что она не могла сдержать слёз, услышав голос сестры в песне. Основой трека послужил хит покойной звезды "А на море белый песок".
"В конце разревелась… Будто Жанна все ещё с нами. Спасибо, девочки," — написала Наталья Фриске.
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