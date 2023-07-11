Сестра Жанны Фриске призналась, что заплатила за ЭКО 800 тысяч рублей: "С первого раза всё получилось"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске и бывшая участница группы "Блестящие" Наталья Фриске рассказала, почему ей пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО.

Фото: smotrim.ru

Наталья Фриске рассказала в своём личном блоге о том, что ей пришлось прибегнуть к ЭКО, чтобы забеременеть. Дело в том, что у знаменитости были определённые проблемы со здоровьем, а сама процедура обошлась Наталье почти в 800 тысяч рублей.

"Из-за непроходимости труб было показано ЭКО. С первого раза всё получилось. Отдала почти 800 тысяч рублей", — поделилась Наталья.

Напомним, в апреле этого года Наталья Фриске впервые стала мамой. У артистки родилась дочь Луна.

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Наталья Фриске с мамой и дочкой в Московском зоопарке