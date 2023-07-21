Известной блогерше Лерчек могут назначить домашний арест

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная российская блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) 21 июля прибыла с мужем в Пресненский суд Москвы. Там состоится заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении звезды о неуплате налогов. Чекалиной могут вынести меру пресечения в форме домашнего ареста, передает LIFE.

В марте текущего года Лерчек было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а её мужу — в пособничестве. Однако это ещё не все нарушения блогеров: стало известно, что они вопреки запрету пользовались Интернетом и общались со свидетелями по делу.

Напомним, сегодня также стало известно о продлении домашнего ареста для другой блогерши, также обвиненной в неуплате налогов, — Елены Блиновской.

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