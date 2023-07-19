"СтарХит" пишет, что поп- и рэп-исполнительница Инстасамка (Даша Зотеева) хочет стать многодетной матерью, чтобы будущие наследники полностью обеспечивали её финансово.
"Я буду на их деньги жить. Я им скажу: "Ребят, мне не нужен никакой бизнес. Я уже задолбалась реализовываться. Давайте вы все будете мне платить". Я рожу много детей, и пускай они оплатят мою шикарную старость", — заявила певица.
Напомним, что блогер и исполнительница хита "За деньги — да", замужем за 22-летним Олегом Еропкиным (Moneyken), который является её продюсером и хип-хоп исполнителем.
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