23-летняя Инстасамка хочет стать многодетной мамой

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

"СтарХит" пишет, что поп- и рэп-исполнительница Инстасамка (Даша Зотеева) хочет стать многодетной матерью, чтобы будущие наследники полностью обеспечивали её финансово.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cu1zyMoMoxU/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

"Я буду на их деньги жить. Я им скажу: "Ребят, мне не нужен никакой бизнес. Я уже задолбалась реализовываться. Давайте вы все будете мне платить". Я рожу много детей, и пускай они оплатят мою шикарную старость", — заявила певица.

Напомним, что блогер и исполнительница хита "За деньги — да", замужем за 22-летним Олегом Еропкиным (Moneyken), который является её продюсером и хип-хоп исполнителем.