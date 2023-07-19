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Стас Пьеха испытал гордость за признавшую проблему с алкоголем МакSим

1:28
Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха, который в прошлом боролся с наркозависимостью, отреагировал на заявление певицы МакSим. Артистка на всю страну призналась, что проходит лечение в клинике от алкогольной зависимости.

Стас Пьеха испытал гордость за признавшую проблему с алкоголем МакSим
Фото: instagram

В свои 40 лет певица осознала, что у нее есть проблемы с алкоголем, поэтому она отправилась на лечение. По ее словам, у нее трудный период в жизни, но она решила действовать, так как это "не ее жизнь, не ее история и не ее игра". Певец Стас Пьеха восхитился поступком певицы и открыто поддержал ее.

"Это очень круто, невероятно правильно и честно! И является большим примером для всех, кто у нас в стране боится лечь в клинику. У нас алкогольная зависимость есть у огромного количества людей, но это некая такая стигма, что нельзя это признать".

Пьеха подчеркнул, что в стране на постоянной основе пьют как женщины, так и мужчины, и это реально зависимость. Выступить на всю страну и признаться в своей проблеме это великое дело.

Сам Стас Пьеха после того, как вылечился от наркозависимости, открыл в Москве клинику, в которой помогает людям бороться с разными пристрастиями. В его центре лечат как звезд, так и простых граждан, оказавшихся в трудной ситуации.

Ранее свою поддержку МакSим оказал и другой певец Дима Билан.

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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