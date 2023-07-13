Дима Билан поддержал МакSим в борьбе с алкоголизмом: певица проходит лечение

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный певец Дима Билан поддержал свою коллегу по сцене, певицу МакSим, в вопросе борьбы с алкоголизмом.

Фото: ria.ru

Недавно певица МакSим призналась, что в течение некоторого времени проходит курс лечения от алкоголизма в клинике. В этой связи в своём личном блоге её решил поддержать Дима Билан.

Артист подчеркнул, что миссия артиста непростая, поскольку ему всегда приходится быть на виду. Слова МакSим растрогали Диму Билана, и он пожелал ей, чтобы всё у неё было хорошо. Певица, в свою очередь, поблагодарила артиста за обращение, отметив, что его слова для неё многое значат.

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МакSим - Нежность