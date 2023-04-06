Пиар-менеджер МакSим опровергла слухи о беременности певицы

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская опровергла слухи о беременности певицы.

Ранее поклонники МакSим начали подозревать, что артистка беременна. Поводом для этого стала видеозапись с концерта в Твери. На кадрах видно, как у певицы явно выделяется достаточно большой и округлый живот через платье.

Богушевская уверила, что МакSим не ждет ребенка. По словам пиар-менеджера она просто набрала вес. Также она отметила, что на данный момент певица проходит курс лечения.

"Артист сейчас проходит курс лечения, и вместо того, чтобы восстанавливаться, вынужден расстраиваться из-за сложившейся ситуации", — заявила пиар-менеджер Telegram-каналу "Звездач".

Напомним, ранее МакSим официально объявила о переносе своего тура по городам России в связи с необходимостью прохождения лечения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Концерт Макsим в Твери