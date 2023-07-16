Николай Дроздов сообщил о серьёзном диагнозе: катаракта и глаукома

Известный телеведущий, доктор биологических наук Николай Дроздов рассказал о серьёзном диагнозе, который ему поставили врачи.

Фото: dzen.ru/a/ZKbGQmsqATvduOdn

В настоящее время ведущий находится в больнице в связи с ухудшением самочувствия. В частности, у Николая Дроздова была диагностирована катаракта и глаукома. Также сообщается, что у доктора биологических наук проблемы со зрением начались этой зимой. На одном глазу ему уже поменяли хрусталик, а за второй пока борются врачи.

"Делаю процедуры на глаза. Пока что ещё вот одним не очень четко [вижу]. Вот с этим как раз идёт борьба. Конечно, с одним глазом тоже ходить можно, но как-то это неуютно", — рассказал Николай Николаевич Telegram-каналу SHOT.

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В мире животных - 2012.01.09