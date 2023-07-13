Звезда кинокартины "Пираты Карибского моря" Джонни Депп обратился к гражданам РФ в преддверии премьеры фильма "Жанна Дюбарри", в котором он сыграл роль Людовика XV.
Как сообщает Eprimefeed, актёр поблагодарил россиян, которых заинтересовал новый кинопроект.
"Я очень горжусь фильмом и надеюсь, что вам он понравится… Берегите себя, скоро увидимся", — подчеркнул Депп.
В материале также сказано, что знаменитость планирует поездку в РФ, чтобы посетить масштабную экскурсию и записать музыкальную композицию с российской группой.
В России премьера "Жанны Дюбарри" состоится 20 июля. Фильм представляет собой историко-биографическую драму, созданную по сценарию Майвенн — экс-супруги французского режиссёра Люка Бессона.
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