Джонни Депп обратился к гражданам РФ в преддверии премьеры фильма "Жанна Дюбарри"

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Звезда кинокартины "Пираты Карибского моря" Джонни Депп обратился к гражданам РФ в преддверии премьеры фильма "Жанна Дюбарри", в котором он сыграл роль Людовика XV.

Фото: https://media.vanityfair.com/

Как сообщает Eprimefeed, актёр поблагодарил россиян, которых заинтересовал новый кинопроект.

"Я очень горжусь фильмом и надеюсь, что вам он понравится… Берегите себя, скоро увидимся", — подчеркнул Депп.

В материале также сказано, что знаменитость планирует поездку в РФ, чтобы посетить масштабную экскурсию и записать музыкальную композицию с российской группой.

В России премьера "Жанны Дюбарри" состоится 20 июля. Фильм представляет собой историко-биографическую драму, созданную по сценарию Майвенн — экс-супруги французского режиссёра Люка Бессона.

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