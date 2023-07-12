София Ротару напомнила о себе в соцсетях после слухов о болезни: оценила пост внучки

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После появления слухов о болезни София Ротару напомнила о себе в соцсетях.

Фото: eg.ru

Недавно в СМИ начали распространяться слухи о плохом самочувствии 75-летней певицы Софии Ротару. Также никакой информации о местонахождении артистки нет, однако она решила дать знать о себе с помощью соцсетей. В частности, Ротару оценила последний пост в личном блоге её 22-летней внучки Евдокии.

Евдокия опубликовала на своей страничке в соцсети новое фото, в котором позирует в чёрном купальнице и туфлях на каблуках. София Ротару никакого комментария под снимком не стала оставлять, просто поставив отметку "нравится".

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София Ротару - Только этого мало