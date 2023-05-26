Вайкуле опровергла информацию о профессиональной вражде Пугачёвой и Ротару: "Им нечего делить"

Популярная латвийская и советская певица Лайма Вайкуле развеяла миф о профессиональной конкуренции Аллы Пугачёвой и Софии Ротару.

Фото: eg.ru

По словам Вайкуле, информация о том, что Пугачёва и Ротару являются "заклятыми" конкурентками на сцене, всего лишь миф. Об этом сообщает РИА Новости.

"Помните они пели дуэтом песню "Нас не догонят" группы "Тату"? Им нечего делить. Остальное наверно придумали поклонники", — поделилась Вайкуле.

Также Вайкуле проинформировала, что София Ротару в настоящее время проживает во Львове.

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София Ротару и Алла Пугачёва "Нас не догонят"