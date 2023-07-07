Лариса Гузеева показала результат после похудения ради возвращения "Давай поженимся!": "Изо всех сил сбрасываю вес"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала свою фигуру после похудения.

Фото: thevoicemag.ru

В своём личном блоге Лариса Гузеева опубликовала видео, на котором показала подписчикам фигуру после похудения. Артистка отметила, что преобразования произошли за последние несколько недель. На кадрах Гузеева предстала в чёрном просторном костюме, поэтому фигуры отчётливо видно не было.

"Всем привет! Пока не могу ничего говорить… Я изо всех сил сбрасываю вес. Видно или не видно? Девчонки подогнали мне такую шмоточку хорошую, обещали ещё меня красиво наряжать", — рассказала звезда.

В комментариях поклонники предположили, что артистка готовится к съёмкам шоу "Давай поженимся!", о возобновлении которого ранее сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Новый сезон проекта выйдет уже этой осенью.

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