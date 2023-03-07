Лариса Гузеева занялась производством пельменей после закрытия "Давай поженимся!": "У меня это хорошо получается"

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева ответила на критику в свой адрес из-за её текущего способа заработка.

Напомним, ранее стало известно об окончательном закрытии передачи "Давай поженимся!" на Первом канале, где артистка на протяжении 10 лет была главной ведущей. Однако без работы Гузеева не осталась. Сейчас ведущая начала записывать подкасты, а также занялась производством пельменей. Последнее занятие не на шутку разочаровало её поклонников. Об этом сообщает "Центральная служба новостей".

Лариса Гузеева не стала молчать и ответила на негодование зрителей.

"Отвечаю на вопрос: почему пельмени? Во-первых, у меня это хорошо получается и все хвалят. Во-вторых, труд облагораживает человека", — заявила артистка.

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