Певец РФ Григорий Лепс проинформировал о готовности взяться за оружие для защиты родины

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс сдержал своё обещание и буквально пару дней назад передал миллион рублей российскому бойцу за уничтожение немецкого танка Leopard. Впервые о такой инициативе артист объявил во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Фото: https://muzhyazheny.ru

Лепс отметил, что является истинным патриотом страны и в случае необходимости готов взять оружие в руки и встать на защиту родины. Певец подчеркнул, что является отличником советской армии, но для того, чтобы оправиться на фронт, ему необходимо пройти дополнительные обучающие курсы.

"Я люблю свою родину, а что ещё тебя может сподвигнуть на это? Вера в то, что ты прав. Я довольно хорошо служил в советской армии, я ― отличник советской армии", — сказал Лепс в беседе с "МК".

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Сочинец Григорий Лепс пообещал бойцам по миллиону рублей за каждый подбитый танк