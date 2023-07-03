Григорий Лепс выплатил миллион рублей солдату ВС РФ за уничтоженный танк "Леопард"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Григорий Лепс, Владимир Киселёв и Николай Басков в рамках Петербургского международного экономического форума пообещали дополнительные награды для российских военных, которые смогут уничтожить немецкий танк "Леопард" в ходе спецоперации.

Фото: smotrim.ru

Исполнитель хита "Рюмка водки на столе" уже вознаградил солдата с позывным "Веном". Он перечислил на его счёт один миллион рублей. Лепс опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором военный благодарит музыканта.

"Я ответил за свои слова", — отметил певец.

Депутат народного совета ЛНР Виталий Кишкинов подтвердил ликвидацию техники противника и подчеркнул, что "Веном" действительно уничтожил танк "Леопард".

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