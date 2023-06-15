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Лепс и Басков пообещали заплатить миллион за выведение из строя танка ВСУ

1:04
Шоу-бизнес

Российские певцы Николай Басков и Григорий Лепс сообщили, что заплатят 1 миллион рублей бойцу ВС РФ, выведшему из строя танк украинской армии.

Лепс и Басков пообещали заплатить миллион за выведение из строя танка ВСУ
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Артисты выразили готовность материально помочь военнослужащим российской армии. Сделано это было в ходе вечеринки Русской медиагруппы в рамках ПМЭФ.

К инициативе Лепса и Баскова присоединятся известная ведущая Юлия Барановская и фронтмен группы "Земляне" Владимир Киселев.

"Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, которые бывали в Донбассе и не раз", — цитирует Лепса StarHit.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление армии Украины стало испытанием, но поставки оружия Киеву продолжаются. В Минобороны Дании также сказали, что пилоты ВВСУ могут приступить к тренировкам на самолётах F-16 в августе.

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На Времевском выступе ВСУ не ожидали, что мобилизованные РФ могут "вещи делать"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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